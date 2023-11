KATSE KANGUTADA ⟩ Võimuerakonnad leiavad endiselt, et lahkumisotsuse saab teha ainult Kaja Kallas ise

Nagu vahetult pärast idavedude skandaali, on nii sotsiaaldemokraadid kui ka Eesti 200 liikmed veendunud, et lahkumisotsuse saab teha vaid Kallas ise. Seda arvamust jagavad ka need koalitsioonisaadikud – ükskõik kas Reformierakonna või mõne nende väiksema partneri liikmed –, kes Kallasesse kui peaministrisse muidu kriitiliselt suhtuvad.