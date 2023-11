Tallinna liikuvuskava sunnib pendelrändajad ühissõidukitesse

Pendelrändajad plaanitakse ühistranspordiga sõitma meelitada Tallinnas autode parkimist võimalikult kalliks ja ebamugavaks muutes. «Pendelrände puhul on küsimus selles, kas Tallinna linn peab kõigile nendele iga päev siia sõitvatele inimestele sihtpunktis parkimiskoha garanteerima. See ei ole linna huvides. Meie eesmärk on, et inimesed kasutaksid rohkem ühistransporti,» ütles Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE).