President Alar Karis ütles pärast Lääneranna valla esindajatega kohtumist, et tegi ettepaneku kool võimalusel mingil kujul säilitada. «Tuleb korraks maha istuda nii vallal kui ka kogukonnal ja mis kõige tähtsam – oluline on ka riigi osalus seal.»

Karis nentis, et ei sekkunud niivõrd Metsküla kooli teemasse – väikseid koole on mujalgi Eestis ning koolireform käimas. «Kõigi silmad on praegu lihtsalt pööratud Metsküla poole ja vaadatakse, mis lahendus on, et vastavaid järeldusi teha,» selgitas ta.