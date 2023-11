«Ma kuulsin hiljuti üht nalja, mis kõlas nii: jah, järgmine peasekretär peaks olema uuest liikmesriigist - uus tähendab riiki, kes on olnud 20 aastat NATO-s -, ta peaks kindlasti olema riigist, kelle kaitsekulutused on kaks protsenti SKT-st, ja oleks tore, kui ta oleks naine, nii et on loogiline, kui see oleks Mark Rutte (Hollandi peaminister - toim.),» rääkis Kallas.