Ida-Virumaal hukkus elumaja tulekahjus inimene

Esimesena kell 23.08 kohale jõudnud Iisaku päästemeeskond nägi, et puidust eterniitkatusega elumaja oli lausleekides. Naabritelt tuli päästjaile täpsustav info, et majas võib viibida ainult üks eakas inimene, kuna teine on hooldekodus. Esimene suitsusukeldumine ei olnud tulemuslik, sest kõiki kohti polnud võimalik läbi käia ja inimest ei leitud.