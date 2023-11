VANGLAST KOJU? ⟩ Aivo Petersoni elamus pole jalavõruseadme jaoks levi

Petersoni kaitsja kavatses taotleda oma kaitsealuse lubamist Tallinna vangla kongist tema Narva-Jõesuu koju. Lähedased olid selleks andnud ka formaalse nõusoleku. Küll aga pani taotlusele piduri peale tavatu asjaolu: nii prokurör kui ka kaitsja tõdesid, et jälgimisseadme jaoks vajalik GSMi levi Petersoni koju ei ulatu.

«Kahetsusväärselt on Eestis veel piirkondi, kus pole GSMi levi. Aga Aivol on kaks aadressi, teine Õismäel,» käis Petersoni kaitsja Mati Senkel välja varuvariandi. Korteri omanikuks olevat aga keegi Svetlana, kelle perekonnanime ei osanud kaitsja ega ka Peterson ise öelda, ning see tekitas vastaspoolel märkimisväärset umbusku.