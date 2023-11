Ülemiste järve äärde kerkib Linda kiviga seostuv maamärk

Abilinnapea Madle Lippuse sõnul on tegemist kohaspetsiifilise hoonega, mille arhitektuurikonkurssiga leitud ruumiline lahendus lähtub Linda kivi muistenditest. «Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli olemasoleva büroohoone laiendamine ning linna tingimus selleks oli leida ruumiliselt kvaliteetne lahendus. Detailplaneeringuga säilitatakse Järvevana tee äärne rohekoridor ning see on ühenduses Ülemiste järve ümbritseva metsaga,» kirjeldas Lippus.

Uute hooneosade ehitamine on määratud valdavalt haljastusest vabale alale, et säilitada linnaruumi kvaliteedi huvides võimalikult palju kõrghaljastust. Detailplaneeringus on määratud olulisemad arhitektuurinõuded, mis tagavad kavandatud hoone sobivuse ümbritsevasse keskkonda, muuhulgas on määratud nõue, et kavandatud hoone projekteerimisel tuleb aluseks võtta arhitektide Ott Kadariku ja Mihkel Tüüri eskiis «Kivi Maja». Kliimariskide mõju leevendamiseks ja linnaruumi kvaliteedi huvides on planeeritud rajada parkimismajale katusehaljastus ning hea rattateede ühendusega asupaigale täiendavalt 120 jalgratta parkimiskohta.