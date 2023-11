Kapo aastaraamatu tegelane filmis salaja Aivo Petersoni kohtuistungit

Kohus ei luba tunnistama ka Oleg Bessedinit, kes on aastaid tagasi sattunud kapo aastaraamatusse kui Vene meedia aktiivne abistaja. Määruses põhjendati, et kohtul pole teadmist, kas Bessedin jõudis ilma loata linti võtta kogu eelistungi, kuid internetis on ta vähemalt ühe lõigu sellest juba avaldanud.