Politseiüksus ESTPOL 8 lõpetas töö Läti-Valgevene piiril

Kommusaar märkis, et nii nagu sattusid ränderünde alla riigid meist lõunas, on tõusuteel ka surve Soome piiridele. «Olukord Eesti piiridel on hetkel rahulik ning seni ei ole me täheldanud ebaseadusliku rände survet ei piiripunktides ega piiripunktide vahelisel alal. Jälgime mõistagi olukorda meie piiridel väga teravalt ning vajadusel oleme valmis reageerima ja piiridelt saatma tagasi kõik, kel siia asja pole,» lisas piirivalve juht.