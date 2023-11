Danske istungil vaieldi, kas kirjaliku selgituse andnud ekstöötajad tuleks ka tunnistajapinki kutsuda

Üks suur tõendite komplekt, mis istungil läbi käidi, puudutas Danske sisekorda, reegleid ja struktuuri sätestavaid dokumente. Põhiline vaidlus tekkis nende puhul küsimuses, kui usaldusväärseks neid saab pidada, sest mõningatel puhkudel olid allkirjakohtade asemel valged laigud. Kaitsjate sõnul ei saavat välistada, et need on tagantjärele vormistatud.