Abi on olemas: lapsed on üha enam ekraanide ohtlikus lummuses

Lastekaitse liit tähistab sel aastal lapse õiguste kuud kampaaniaga «Räägi minuga», mille fookuses on Eesti laste vaimne tervis ja kodudes kasutatavad kasvatusmeetodid.

Kampaania ajendiks on ehmatav statistika: hiljutistest Eestis läbiviidud uuringust selgus, et igal teisel tüdrukul ja kolmandal poisil vanuses 15-17 on oht langeda depressiooni, iga kolmas laps tunneb end üksikuna, iga neljas laps leiab, et tal pole oma muredest kellelegi rääkida.

Samuti on katastroofiline täiskasvanute vaimne tervis: iga viies täiskasvanu on ärevushäire riskis, igat neljandat ähvardab depressioon. Raskustes täiskasvanule võib tunduda ahvatlev lubada lapsele rohkem nutiseadmeaega, vähemalt on laps rahulikult kodus ja vanema silme all. Liigsest ekraanikasutust võib aga sattuda nõiaringi, mis süvendab veelgi lapse üksindust ning väheneb kontakt lapse ja tema vanema vahel.