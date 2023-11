Kiirelt käivitatud otsing päästis Raplamaal eksinud eaka naise

«Tänu sellele, et hooldekodu töötaja andis naise kadumisest kiirelt teada ning politsei ja päästjad said koheselt sündmusele reageerida, lõppes see otsing hästi ning naine leiti elusalt ja tervelt. Arvestades seda, et väljas oli temperatuur nullilähedane ning naisel olid seljas vaid õhukesed riided, oleks pikema otsingu korral see võinud lõppeda raskemate tagajärgedega,» nentis Smirnov.