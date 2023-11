Kõik kolm piiskopikandidaati omavad pikka kogemust kiriku juhtimisel väga erinevatel tasanditel. Täna on nad kõik assessoritena kirikuvalitsuse liikmed ja samas ka koguduseõpetajad. Marko Tiitus ja Anti Toplaan on mitmendat perioodi praosti ülesannetes vastavalt Viljandi ja Saarte praostkondades. Ove Sander on Usuteaduse Instituudi rektor, Marko Tiitus pastoraalseminari juhataja ning Anti Toplaan on vaimulike konverentsi juhatuse esimees. Kõigil kolmel mehel on ka pikaajaline kogemus riigi- ja omavalitsustöös.