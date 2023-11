Vallavanem ja psühholoog ei mahu ühte valda ära

Uus festival võiks olla piirkonna tunnusüritus, mis tooks juurde tähelepanu ning koostöövõimalusi kohalikule kogukonnale. Endine Aegviidu vald, mis on praegu osa suurest Anijast, ainult võidaks sellest üritusest.

Aegviidu, mille endises postkontorihoones Kristi Raava MTÜ Eesti Loodus- ja Loomateraapia Keskus asub, sobiks suurepäraselt ka kogu Eesti loodusteraapia keskuseks. Sest on ju laiemalt Kõrvemaana tuntud alale rajatud palju matkaradasid, mis sobivad hästi ka peredele puhkamiseks ja tervisespordiks. Head ühendusteed teevad huvilistele kohalejõudmise lihtsaks.

Esimene vaimse tervise festival toimus 1. oktoobril ning see õnnestus täielikult – kõik kulges Raava sõnul just nii, nagu oli kavandatud. Üle Eesti tulid kokku loodust kaasavad terapeudid, lapsed ja lapsevanemad said suhelda Ranna rantšost kohale toodud koduloomadega ning krundi teise otsa püstitatud telgis aitas Reigo Ahven trummidega ühisest musitseerimisest rõõmu tunda. Ka kohalikud pirukaküpsetajad ja koogimeistrid mahtusid festivali kitsukesele krundile ära.