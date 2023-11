Rakvere haigla morgiteenuse kontrollimisel rikkumist ei tuvastatud

Konkurentsiameti järelevalveosakonna juristi Kristiina Arnuse sõnul oli tegemist ebaselge kommunikatsiooniga. «Menetluse käigus tuvastasime, et lahkunu väljastamise tasu Rakvere haigla morgis on 20 eurot. Teenuse hinnad tulenevad Viru Matuseteenuste OÜ hinnakirjast ning muud teenused olid kliendi enda soovil tellitud,» ütles Arnus.

17. augustil ilmus Maalehes artikkel «Vilgas laibaäri: ema surnukeha väljalunastamise hind on 190 eurot». Maalehes esitatud informatsiooni alusel algatas amet järelevalvemenetluse, seda enam, et sarnane juhtum seoses Valga haigla morgiteenusega juba oli ametis menetluses. Rakvere haigla morgiteenuse osas algatatud järelevalvemenetluse eesmärk oli eelkõige kontrollida, kas morgiteenuse osutaja Viru Matuseteenuste OÜ tegevuses esineb võimalikku konkurentsiseaduse rikkumist.

Kuna rikkumist ei tuvastatud, siis lõpetas konkurentsiamet 13. novembri otsusega järelevalvemenetluse. Pärast seda, kui menetlusosalised on ärisaladused ära märkinud, on konkurentsiameti järelevalvemenetluse lõpetamise teade avalikult kättesaadav ameti kodulehel.

Konkurentsiamet ei pea mõistlikuks lahendust, kus edukaks morgiteenuse pakkujaks loetakse haiglale morgi kasutuse eest kõrgeimat üüritasu pakkunud isikut, sest ratsionaalne on eeldada, et morgiteenuse pakkuja lisab selle kulu oma teenuse hinda. Ka ei ole üldjuhul lubatav, et haigla ja matuseteenuse osutaja lepivad kokku selliselt, et kõik haiglas surnud inimesed viiakse üksnes haigla morgi, vähemalt mitte siis, kui sellega kaasneb lahkunu lähedasele ülemäärane morgist väljastamise tasu.