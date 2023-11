ANALÜÜS ⟩ 5 tähelepanekut Hamasi 7. oktoobri mõrvavideost

Film ei ole avalik, seda levitada ega salvestada ei saa. Ülekande ajal ei tohi teha fotosid, kõik kaamerad ja mobiiltelefonid tuli ukse taha jätta. Tegu on üsna sirgjoonelise materjaliga. Sisuliselt kompilatsioon turvakaamerate ja auto pardakaamerate salvestustest, terroristide endi mobiiltelefonide ja GoPro kaamerate abil filmitust, lisaks ka ohvrite telefonidest leitud materjalid.

Kuigi see on ainult fraktsioon 7. oktoobri terrorirünnakust, ainult väike osa tapmistest jäi kaamera ette, annab see ikkagi aimu, mis toimus, ja võimaluse mõne järelduse tegemiseks.