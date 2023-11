Yana Toom kodakondsuspoliitikast: kui see on hübriidsõda, siis mille hübriid millega see on? Meil pole sõda Venemaaga!

Europarlamendi saadik Yana Toom (KE) kritiseeris, et teda häiris juba teema sõnastus, see, et räägitakse relvast hübriidsõjas. «Kui see on hübriidsõda, siis mille hübriid millega see on? Meil pole Venemaa Föderatsiooniga sõda... Meil töötab Pikal tänaval saatkond!» põhjendas Toom ja lisas, et kui hübriidohuks peetakse aastakümneid siin elanud Eesti elanikke, siis me peame ju sõda omaenda elanikkonnaga.