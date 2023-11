Miks ei esitanud Eesti prokuratuur süüdistust Danske panga juhtkonnale?

Harju maakohtus alanud Danske panga juhtumis on nüüdseks toimunud juba mitu istungit ning seni on esitatud vaid kirjalikke tõendeid. Kui möödunud kolmapäeval esitas prokuratuur kohtule muu seas näiteks Danske sisekorda, reegleid ja struktuuri sätestavaid dokumente, siis neljapäeval esitati süüaluste ja teiste töötajatega seonduvaid töölepinguid ning ametijuhendeid.



Kriminaaluurimine Danske suhtehaldurite vastu algas juba kuus aastat tagasi. Süüdistuse kohaselt panid Juri Kidjajev, Erik Lidmets, Jevgeni Agnevštšikov, Mihhail Murnikov, Marko Teder ja Natalja Komarova aastatel 2007–2015 Danske Bank Eesti filiaalis ühiselt toime suures ulatuses rahapesu. Lidmetsa süüdistatakse lisaks tulirelva ja selle oluliste osade ebaseaduslikus käitlemises. Süüdistatavad töötasid Danske Banki Eesti filiaali privaat- ja välispangandusosakonnas, neist Kidjajev selle juhina. Kohtueelses menetluses kogutud tõendite andmeil osutasid süüdistatavad rahapesuteenuseid vähemalt 1,6 miljardi USA dollari ja kuue miljoni euro ulatuses. Raha pärines aga eri maailma paigus toime pandud kuritegelikust tegevusest.



Materjale on senise paari istungi jooksul kohtule esitatud juba sadade lehekülgede kaupa ning usutavasti on Danske kaasuse näol ees ootamas tõeline mammutistung, sest kohtuistungeid on ligi aasta aja peale planeeritud ligi 80. Ehkki lõviosa kriminaalasja sisust ning erinevatest tahkudest jõuab avalikkuse ette alles tõstatub juba praegu küsimus - miks kohtu all on Danske suhtehaldurid, aga mitte kohaliku filiaali või Taani emaettevõtte juhid? Selle küsimuse tõstatasid avaistungil ka süüaluste kaitsjad.



Prokuratuuri selgitusel on selleks mitu põhjust. Kõige olulisemana tuleb märkida, et Eesti seadusandluse kohaselt ei oma ettevõtte filiaal iseseisvat õigusvõimet, ehk filiaalile eraldi süüdistust esitada ei saa. Süüdistuse esitamine on võimalik juriidilise isiku kui emapanga vastu. Riigiprokurör Maria Entsik lisas Postimehele asja selgitades, et peale rahapesuskandaali puhkemist sulges Danske Bank A/S oma Eesti filiaali, nii et isegi kui seadus võimaldaks filiaalile süüdistust esitada, pole siin enam juriidilist keha, kelle vastu seda teha.



Entsik märkis, et kui Eestis kunagi kriminaalmenetlust alustati, alustati samaaegselt seda ka Taanis ning kahe riigi vahel moodustati uurimisrühm. Kokkuleppe kohaselt kohustus Taani uurima ja kohtu ette viima Taani pinnal toimunu, st emapanga ja selle kõrgema juhtkonna toime pandu ning Eesti kohustus välja selgitama nende osapoolte vastutuse, kes on tegutsenud Eestis. «Taanis füüsilisi isikuid üldse vastutusele ei võetud ning esitati süüdistus ainult panga vastu. Pank nõustus maksma Taani Kuningriigile 600 miljonit dollarit,» lisas ta. Samaaegselt algatati Danske panga üle ka protsess USA-s. Neis protsessides on Danske pank süü omaks võtnud ning lubanud maksta kokku 2 miljardit dollarit trahvi, millest siis suurusjärgus 600 miljonit dollarit läheb Taanile ja ülejäänud USA-le. Ligikaudu aasta tagasi toimunud läbirääkimiste tulemusel, mis toimusid USA ja Eesti prokuratuuri vahel, on USA nõustunud konfiskeeritud rahast 50 miljonit dollarit üle andma Eesti Vabariigile ja seda ka poliitilisel tasandil tänaseks kommunikeerinud. Raha üleandmise aluseks on USA-s kehtiv regulatsioon, mis võimaldab USA-l omaalgatuslikult tänutäheks olulise koostöö eest konfiskeeritud kriminaaltulu abi osutanud välisriigile jagada.