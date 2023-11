Ministeerium plaanib salastada kinnistusraamatust nime järgi otsimise

Justiitsministeerium andis teada, et viimastel aastatel on sagenenud nii kodanike kui ka ametiisikute pöördumised isiku nime ja isikukoodi järgi kinnistusraamatust andmete otsingu õiguspärasusest. Pöördujatele ei meeldi, et kinnistusraamatu kaudu on võimalik leida nende elukoht.

Nime järgi elukoha leidmine on võimalik siiski vaid juhul, kui inimese omanduses on vaid üks hoonestatud kinnistu või korter ja see inimene ka tegelikult elab seal.

Kui inimesel on hulgaliselt nimekaime – näiteks nime Tarmo Tamm kandjaid elab Eestis umbes 30 – siis kuvab kinnistusraamat kõigi nende omandused läbisegi.

Justiitsministeerium soovib aga eraelu kaitsele viidates kaotada tavakasutajatel võimaluse nime ja isikukoodi järgi kinnistusraamatust inimese omanduses olevaid kinnistuid otsida, et takistada nende võimalikku pahatahtlikku kasutamist.

Ministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks muudatuseettepanekud. Dokumendiregistris polnud välja saadetud kiri 17. novembri pärastlõunal veel registreeritud, mistõttu on ka see hetkel salajane, kellega ministeerium soovib oma ettepanekut kooskõlastada ja milline on täpselt ettepaneku sõnastus.

Justiitsministeerium kinnitas pressiteate vahendusel, et samas tuleb kinnistusraamatu avalikkuse põhimõtet piirata nii vähe kui võimalik, kaitsmaks õiguskindluse väärtust, sest kinnistusraamat peab jääma registriks, mis tagab kinnisomandi puutumatuse ning millele saavad tugineda kinnisvaratehingud.