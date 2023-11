LUUBI ALL ⟩ «Tussisööjad» ja «Tissident» haukavad raadiotelt kuulajaid

Raadiotegijad on pikka aega dikteerinud, millal inimesed oma lemmiksaateid ja -saatejuhte kuulata saavad, aga nüüd on saabunud aeg, kus valikuvabadus ja otsustamisjõud on läinud kuulajate kätte – ning see vabadus ja jõud üksnes suureneb.