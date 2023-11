Aasta prokurör on Kelly Kruusimägi

Vanemprokurör Kelly Kruusimägi on sel aastal edukalt juhtinud mitmeid raskete isikuvastaste kuritegude kriminaalmenetlusi. «Ka kolleegid Harju maakohtust ja Eesti Advokatuurist on leidnud, et just Kelly vastab täpselt tingimustele, mis on aasta prokuröri tiitli eeldusteks, tuues esile, et Kelly tööd iseloomustab kompromissitult kõrge töökvaliteet kõiges – nii süüdistusaktide koostamises, kohtumenetluse ettevalmistamises kui ka kohtuistungil esinemises,» sõnas riigi peaprokurör Andres Parmas tunnustust üle andes.