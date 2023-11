FOTOD ⟩ Eesti 200 valis üldkogul uue juhi

Hussar: Eesti 200 tahab kohta europarlamendis

Lahkuv erakonna esimees Lauri Hussar ütles üldkogul peetud kõnes, et Eesti 200 peab panema ennast valmis europarlamendi valimisteks, et viia üks oma liige Euroopa Parlamendi saadikuks.

Ta lisas, et enne ülejärgmisel aastal toimuvaid kohalikke valimisi tuleb kasvatada ka Eesti 200 piirkonnaorganisatsioone, et saada suurem esindatud omavalitsustes. Hussar kutsus erakonna liikmeid hääletama Margus Tsahkna poolt, kes suudab kogenud poliitikuna erakonda edasi viia.

Meediaveergudel on palju arutletud, et Oki šansid valituks osutuda on võrreldes Tsahknaga väga väikesed.