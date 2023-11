Kümmekond aastat traavispordiga seotud, neist üle viie aasta Tallinna hipodroomi tegevjuhina töötanud Mihkel Gull kinnitas, et nemad piirduvad vanas asukohas siiski sajanda juubeli tähistamisega. «Kuna ehituseks ei ole siin veel läinud, siis mõtlesime, et ilus on sajaga lõpetada,» ütles ta.