Ohutusjuurdluse keskus hakkab uurima parvlaeva Amalie juhtumit

OJK on kliimaministeeriumi struktuuriüksus, mis viib läbi väga raskete laevaõnnetuste ohutusjuurdlust, kui juhtunu on seotud Eesti lipu all sõitva laevaga, leiab aset Eesti territoriaalvetes või on seotud Eesti Vabariigi muude oluliste huvidega.