FOTOD ⟩ Tartu sünagoogi mälestusmärki rikuti

«Eesti Juudi Kogukonna arvamuse kohaselt tuleb seda juhtumit pidada kasvava antisemitismi osaks, mis on kahetsusväärselt jõudnud ka Eestisse. Eriti kurb on see, et rünnaku objektiks on valitud Tartu sünagoogi mälestusmärk. Hoone, mida ehitas baltisaksa arhitekt ja mis oli Tartu Juudi Kogukonna uhkus, sai kannatada natsi okupatsiooni ajal ja kadus linnapildist nõukogude võimude korraldusel. Terroriorganisatsiooni HAMAS holokausti-sarnased teod Iisraelis ja terrori pooldajate avaldused Eestis on andnud ka kohalikele neonatsidele julgust näidata oma tõelist palet,» kirjutas Eesti Juudi Kogukonna esinaine Alla Jakobson.