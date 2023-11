Emotsionaalne pööre: enesearengu abil paremaks vanemaks

Kuusk sõnas, et ta mõtleb sellele tihti, et millist eeskuju võis ta sellise käitumisega lapsele anda. «Kas laps tundis ennast turvaliselt? Ei, ta kartis mind! Ta kartis, et löön teda veel. Ja see hirm on nüüd tema alateadvuses ja ma ei tea, kuidas see teda tulevikus mõjutab. Ta on praegu kaheksane ning tal on seletamatud hirmud mingite asjade ees. On seal seos? Ma ei tea, võib olla.»