Abivajajaid on oma vabaduse eest võitlevas riigis ootel aga sadu kordi rohkem, sest Venemaa okupantide algatatud sõda sandistab inimesi massiliselt.

Ida-Tallinna keskhaigla Magdaleena ravikorpuse kuuenda korruse palatis lööb Žõtomõrist pärit Saša ajakirjanikku nähes särama kui Ukraina suvine päike. «Aga te istuge, mis te ometi seisate – näete, seal on meil toolid,» osutab võitleja seinaäärsele istmele. Saša on just naasnud treeningult, kus tal tuli ajutiste tehisjalgadega ilma kukkumata võtta trepiastmeid ja käia mööda kaldpinda. «Olin nagu algaja tsirkuseartist kõrgetel karkudel – taarusin ja tuikusin. Mul peab olema kogu aeg võimalus kätega kusagilt kinni haarata.»