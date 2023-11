Madal palk on vaid jäämäe tipp, haridusminister võtab luubi alla õpetajate koormuse

Ministri sõnul otsustati läbirääkimisi hakata pidama esialgu konsultatsioonide vormis, kuna rahalisi kokkuleppeid 2025.–2027. aastaks ei ole võimalik teha, sest see sõltub omakorda riigieelarve aruteludest. Kallase sõnul ei ole läbirääkimiste küsimuseks ainult õpetajate miinimumpalk, vaid ka koormus, mis on kooliti ja piirkonniti ebaühtlane.

«Õpetajad on mõnes kohas ülekoormatud ja põlevad läbi, sest kas on klassis väga palju lapsi või on klassid väga erinevad oma nii-öelda õppimistaseme poolest. On selge, et viie lapsega tegeleva õpetaja ja 25 lapsega tegeleva õpetaja koormus on erinev,» selgitas Kallas.