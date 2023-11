Eestikeelsele õppele ülemineku programmis on Kõlvarti sõnul mõni muudatus. «Esiteks see, et minu arvates on see süsteemne lähenemine, erinevad meetmed on omavahel seotud ja on probleeme, mida tuleb lahendada haridusvaldkonnas ning eriti ülemineku käigus,» kirjeldas Kõlvart.