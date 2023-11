Loomaaias sündinud jääkarupoegade elu jäi taas üürikeseks

«Võib tekkida küsimus, miks loomaaed ei eraldanud karupoegi emast ega proovinud neid pudelitoidul üles kasvatada. Selleks on mitu põhjust. Talitajate poolt üles kasvatatud karupojad ei omanda liigiomast käitumist: suureks kasvades on neil raskem suhelda teiste jääkarudega, samuti suhtuvad nad sõbralikumalt inimestesse, kes on neid kasvatanud,» vahendas loomaed pressiteates ja märkis, et sellist käitumist on raske muuta.