VIDEO ⟩ Erkki Keldo riigikogus toimuvast: olukord läheb aina hullemaks

Ütlesite, et president ei ole olnud kriitiline, aga tegelikult on ju olnud. Ka EKRE ütleb, et nemad loodavad, et president paneb pidurit. Mis te arvate, kas president paneb pidurit?

See pole kuidagi minu öelda, Eestis on võimude lahusus. Kui on põhiseadusega vastuolu, siis sellest tulenevalt tal on õigus see parlamenti tagasi saata. Meie oleme eelarvega seotud küsimused kõik teinud nagu kord ja kohus, täitnud kõiki reegleid ja kõiki seadusest tulenevaid kaasamisi ja tähtaegu.

Ma tuletaks ka meelde, et president just ütles, et eelarve on baasdokument, mis on vajalik valitsemiseks ja mille vajadusel usaldusega sidumine on tema arvates üks kõige loogilisemaid, kui üldse. Pigem on ta olnud kriitiline, ja mina oleks samamoodi, et ei tohi saada normiks see, et riigikogus seaduse vastuvõtmiseks on ainus võimalus usaldusega sidumine. Minu meelest ei ole see mõistlik ja see ei ole ka põhiseaduse mõttega kooskõlas.