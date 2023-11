Võrreldes tänavuse linnaeelarvega on kasv 6,7 protsenti. Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on eelarve investeeringute maht 250 miljonit eurot. Investeeringute kasv võrreldes selle aastaga on üle 20 protsendi.

«Praegu on kriisiaeg ja tõenäoliselt järgmisel aastal kriis süveneb. Majanduskriisi ajal peaks avalik sektor esiteks toetama inimesi ja teiseks investeerima majandusse. Seega me suurendame investeeringuid, mis on mõeldud majanduse elavdamiseks ja anname ehitussektorile täiendavat ressurssi. Üheks prioriteediks on kohalik puitmajasektor, mida me soovime oma investeeringutega toetada,» rääkis Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil.