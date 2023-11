Keegi hätta ei jää: vabatahtlikud aitavad kinni jäänud sõidukid lumest välja

4×4 HELP on maasturiomanikke koondav vabatahtlike kogukond, kelle üllas eesmärk on aidata ja juhendada teisi autojuhte, sealjuures raha küsimata. Kui keegi peaks oma autoga kusagil teel, soos või metsas lumme või mutta kinni jääma, on alati võimalik abi saamiseks pöörduda 4x4 HELPi poole.