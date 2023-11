Täna õhtul saartelt alanud ja üle Eesti liikunud lumetorm, mis prognoosi järgi võib katta osa piirkondi kuni 15 sentimeetri paksuse lumevaibaga, tähendab transpordiameti teehoiuteenistuse direktori Janno Sammuli sõnul paratamatult, et sahamasinad ei pruugi kohe homme hommikuks jõuda kõiki teid puhtaks ja sõidukõlblikuks lükata.

«Mure on selles, et me ei tea, kunas lumesadu lõpeb ja kunas igale poole kohale jõuame,» ütles ta täna keskpäeval.