Algas allkirjade kogumine nõudmaks Kaja Kallase tagasiastumist

Keskerakonna peasekretäri Anneli Oti sõnul on kampaania algatamine tingitud vajadusest anda Eesti inimestele võimalus edastada oma arvamus poliitiliste valikute kohta, mida peaministri eestvedamisel ellu viiakse.

«Iga otsuse juures tuleb lähtuda eelkõige Eesti riigi huvidest ja mõista, et tänased valikud avaldavad pikaajalist mõju meie inimeste elujärjele. Kuid kahjuks ei ole sellist lähenemist peaministri tegutsemises näha! Eesti majandus on Reformierakonna juhtimisel langenud seitse kvartalit järjest, töötus on võrreldes mullusega suurenenud 14 000 inimese võrra ning veerand elanikkonnast vireleb osalises või absoluutses vaesuses. Valitsus elab aga justkui kusagil teises maailmas või vaatab kõike teadlikult tegevusetult pealt,» ütles Anneli Ott.