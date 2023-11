Portaali Rus.Postimees toimetusega võttis ühendust Eestis elav Venemaa kodanik, kes väidab, et tema ja ta elukaaslane ei saa Vene konsulaadi tegevuse tõttu oma passi uuendada. Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kinnitas, et ka nemad on saanud Venemaa kodanikelt samasuguseid sõnumeid.