Iltalehti kirjutas, et samuti Hongkongi lipu all seilav laev Newnew Panda 1 peatus teisipäeval Soome lahel kaks korda, korra Soome vetes ja korra Eesti vetes.

Ametliku selgituse järgi oli põhjus mootoririke. Laevaga võttis ühendust nii Soome rannikuvalve kui Eesti merevägi, gaasioperaator Gasgrid ütles Iltalehtile, et Balticconnectori gaasitoruga seoses mingeid uusi kahjustusi või anomaaliaid pole sel nädalal tuvastatud. «Seda juhtub iga nädal tihti, et mõnel kaubalaeval on mootoriprobleemid, mille järel nad jätkavad sõitu. See iseenesest ei oles veel midagi erilist,» kommenteeris Soome rannikuvalve Iltalehtile.