Tallinn ostab 23 uut trammi ja 15 elektribussi

Peale selle on linna 2024. aasta transpordieelarves ette nähtud raha liinivõrgu arendamiseks ja kaasajastamiseks ning ühistranspordi keskkonnasõbralikkuse suurendamiseks. Tallinlastele on ühistransport endiselt tasuta ning ööbussid hakkavad sõitma püsivalt. Lisaks tõuseb uuel aastal bussi-, trammi- ja trollijuhtide palk 15 protsendi võrra.

Abilinnapea Vladimir Svet rõhutas, et konkurentsivõimelise alternatiivi pakkumiseks isiklikule sõiduautole on oluline lisaks ühistranspordi liinivõrgu arendamisele veeremi kaasajastamine. «Tallinlasi teenindab peagi 23 uut trammi, millest esimesed 12 saabuvad siia järgmise aasta mais. Liinile jõuavad need sügisel. Ülejäänud 11 trammi saabuvad 2025. aastal. Uueneb ka bussipark: järgmise aasta juulis jõuab Tallinna 15 uut elektribussija ehitatakse välja vajalik laadimistaristu. Veeremi uuendamiseks on järgmisel aastal eelarves kavandatud üle 34 miljoni euro,» lausus Svet.