Ida prefektuuri piirivalve juht: piiripunkti sulgemisel ei pruugi meil etteteatamiseks aega olla

Ida prefektuuri piirivalve juhi Eerik Purgeli sõnul on alates eelmisest nädalast Eestisse üritanud pääseda mitu suuremat gruppi kolmandate riikide kodanikke ning PPA on kokku takistanud 30 inimese Eestisse tulemise. Soome on piiripunkte järjest sulgenud, kuid Eesti-Vene piir on jätkuvalt lahti.