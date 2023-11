Korobeinik olukorrast riigikogus: eeldan, et kui peaminister tagasi astub, hakkab jää liikuma

«See oli ette teada, et valitsus otsustab kõik eelnõud, mis on eelarvega seotud, usaldusega siduda,» rääkis Korobeinik ja meenutas, et poole aasta jooksul on valitsus algul üritanud kodukorrast mööda vingerdades debatist pääseda. «Nüüd on selline käik,» tõdes Korobeinik. Ta viitas, et kui olukord areneb selles suunas edasi, siis tuleb uus usaldushääletusega seotud eelnõude rekord.

Keskerakond tuhandeid ettepanekuid ei tee ning Korobeiniku sõnul lähenevad nad asjale konstruktiivselt. «Need üksikud ettepanekud, mis me teeme - on hästi kahju, et need saalis ei jõua isegi äramainimisele. See on kahetsusväärne.»

Arvestades, et EKRE on enda eesmärgiks seadnud erakorralised valimised, siis kas on üldse koalitsioonil võimalust mingit kompromissi otsida? «Ma olen kolmes koosseisus olnud riigikogus ja enamuse sellest ajast olin koalitsioonis. Sarnastel juhtudel oli koalitsioon alati huvitatud dialoogi minekust ja jõuti kompromissini. Ka EKRE oli toona riigikogus ja riigikogu töö toimis,» rääkis Korobeinik ja resümeeris, et pall on koalitsiooni käes.