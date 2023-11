Uus valitsuskriis? Jõuluvana küsimuses puudub ministritel üksmeel

«Sellel nädalal ma riigikogus sain teada, et kõik alla 7-aastased lapsed kuulavad ja loevad mu kõnesid. Said sealt teada, et jõuluvana ei ole olemas. Tõenäoliselt nad ka vaatavad valitsuse pressikonverentsi,» rääkis Kallas täna pressikonverentsil.

Ta ütles, et on rõõm, et Eesti lapsed on suured poliitikahuvilised. «Tõepoolest ma sellest kõnes rääkisin ka palju muud, võib-olla mulle palju olulisemat, ilmselt mitte nii olulisi asju nagu julgeolek ja rahandus,» ütles Kallas. Ta lisas, et tähelepanu ja kriitikat sai ta aga just jõuluvana lause eest.