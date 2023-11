EKSPERIMENT ⟩ Mida näitasid riigikogu liikmete narkotestid?

Esimesena pakume võimalust testi teha Eesti 200 saadikule Juku-Kalle Raidile, kes ei ole kunagi saladust teinud, et ööistungite lahutamatu osa on paar õlut või mõni pits kangemat. Testist saadik siiski keeldub. «Mulle ei meeldi selline mendivärk. Te võite minna samamoodi tänavale ja hakata testima suvalisi vastutulevaid inimesi. Ei, ma ei tee seda põhimõtteliselt,» ütleb Raid ja ei tee saladust sellest, et on sel õhtul võtnud pitsi tšatšat, mille sai oma grusiinist sõbra käest ja mõned õlled.