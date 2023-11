Kohus otsustas, et keskkonnaamet käitus õigusvastaselt, kui andis üleeuroopalise kaitse all olevate metsade maharaiumiseks välja metsateatisi ehk raielube automaatselt. Pidanuks hindama plaanitava raie mõju kaitsealale ja lubama seda siis, kui raie – näiteks väikeses mahus küttepuude tegemine – märkimisväärset kahju ei tekita. Jutt on kaitsealadest, kus mõõdukas metsamajandamine on lubatud. Paraku tegid paljud eraomanikud ja isegi RMK takistuste puudumisel kaitsealadel puhta vuugi.