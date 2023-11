See on muu maailmaga võrreldes nii haruldane, et siin elab selline vana komme, mis seob meid väga kauge minevikuga – nii nentis Eesti loodusest inspireeritud helimaastike looja Mari Kalkun, kes käib sõpradega pea igal aastal kadrit jooksmas. «Katsume seda alati täie rauaga teha, aga me oleme moodsad sandid, kes ei jookse, vaid sõidavad.» Selleks kogutakse kohalikud kadrid kokku kõige suuremasse autosse, mis sõpruskonnas leidub, ja sellega siis sanditakse Võrumaal, kus Kalkun elab, külast külla. Kui täiskasvanutega kaasas olevad lapsed hakkavad ise koha peal regivärsi lauluridu looma, siis on pärimus päriselt tööle hakanud, leiab Kalkun, kes ei usu, et kombed võiksid kellelegi omaseks saada vaid raamatutarkusena.