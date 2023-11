VIDEO JA BLOGI ⟩ Kümneid reservväelasi ähvardab Okasele ilmumata jätmise eest väärteomenetlus

Lilleväli keskendus ka põhjustel, mis takistavad õppekogunemisele ilmumist. «Kõige suurem põhjus on sissetuleku vähenemine. Öeldakse, et neil ei jätkata töötasu maksmist sel ajal, kui nad viibivad õppekogunemisel,» selgitas Lilleväli.

«Üle poole ettevõtetest (55%) on valmis toetama reservväelasi, kui nad on õppekogunemisel. See tulemus on juba väga hea ning on tõusuteel, kuid ruumi on veel arenguks ka,» kommenteeris Lilleväli.