KÄSI PULSIL ⟩ Eesti piiripunktid võiks kinni panna ka siis, kui seal ei oleks jalgrattaga mustanahalisi

«Eesti olukord on selles mõttes parem, et on tulnud vist kaks portsu migrante, kes on Narva sillal kinni peetud ja Venemaa on nad õnneks tagasi võtnud. Ei ole tekkinud olukorda, et inimesed külmetavad kuskil ja tekib rahvusvaheline kaastunne ja tähelepanu,» lausus Muuli.

«Tegelikult pole keegi suutnud täpselt välja öelda, mis eesmärk Venemaal sellega on. Mida Venemaa püüab saavutada? See, et saata sada või kakssada migranti piirile, siis isegi kui Soome nad rahumeelselt vastu võtaks, ei tekitaks see ju mingit kohutavat katastroofi,» nentis ta.

«Ma arvan, et see sada või kakssada migranti on alles algus. Kui tekiks mingi mall ja Soome hakkaks neid vastu võtma, siis tuleks neid järjest juurde. Mul on tunne, et Venemaa püüab selle vooluga saavutada seda, et Soome peaks kuidagi reageerima. Soome ongi pannud piiripunktid kinni ja selle tagajärg on see, et Helsingis on juba meeleavaldus toimunud, Soome venekeelsed on juba protestinud piiripunktide sulgemise vastu. Ja ilmselgelt see tekitab Soomes ka teatava ärevusfooni. Üks eesmärk on kindlasti destabiliseerimine,» arvas Ehala.