KONGIST EI PÄÄSE ⟩ Riigikohus ei aruta politseinikutapja Romeo Kalda vanglasse jätmist

Mullu sügisel leidis Viru maakohus, et Kalda võib tingimisi enne tähtaega vanglast vabastada, kuid prokuratuur vaidlustas selle Tartu ringkonnakohtus, kus maakohtu määrus tühistati.

Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegium tõi määruses välja, et Romeo Kalda vabastamise küsimuse puhul on täidetud küll formaalsed alused, kuna ta on karistusest kandnud vähemalt 25 aastat, nagu seadus vabastamise küsimuse korral ette näeb.