FOTOD ⟩ Keerulised teeolud jätkuvad ja libeduseoht on suur

Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa hoiatas, et kuna teetemperatuurid langevad õhtul kõikjal miinuspoolele ning märjad teepinnad muutuvad jäiseks ja libedaks, on teedel suur libeduseoht.

Ta lisas, et kõige keerulisem on olukord Põhja- ja Kesk-Eestis ning õhtupoole ka Lääne-Eestis, kus prognoosi kohaselt tuleb sademeid kõige rohkem. Kagu-Eestis on olukord mõnevõrra parem, kuna prognoosi järgi pole sinna võrreldes Põhja-Eestiga suurt sadu tulemas.