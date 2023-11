Aasta kodanikuks valiti Triinu Ossinovski

Kodanikupäeva aumärgi said 14 inimest, kelle seas ka venekeelse Postimehe juht Sergei Metlev ning teemaveebide ajakirjanik Maarja-Liis Orgmets. Aasta kodanikuks valiti aga MTÜ Mondo juhatuse liige Triinu Ossinovski.

«Tänavune aasta kodanik Triinu Ossinovski on silmapaistev kodanik ja ka selle aasta nägu,» põhjendas siseminister, lisades, et lõppevat aastat on varjutanud juhtumid, kus heategevuse varjus on heasoovlikke annetusi väärkasutatud.

«Sellised juhtumid on ülimalt kahetsusväärsed, sest kahjustavad kodanikuühiskonna mainet ning ühiskonna üleüldist usaldustunnet. Seda enam tahan tunnustada organisatsioone, kes vähenenud usaldusele ja annetustele vaatamata on jätkanud oma aastatepikkust tänuväärset missiooni,» rääkis Läänemets.

«Täiemahulise sõja algusest on Triinu Ossinovski juhtimisel laiendanud Mondo oma tegevusi kõikjal Ukrainas ning kordades kasvanud. Mondo on jätkanud nii humanitaarabi osutamise, kvaliteetse hariduse toetamisega, kui ka kodude taastamise ja varjupaikade avamisega. Oktoobris Ukraina siseministriga kohtudes väljendas ta sügavat muret ukrainlaste sõjast räsitud vaimse tervise pärast - nii tegevväelaste ja esmareageeijate, aga ka tavaelanike ning eriti laste puhul. Seda olulisem on tunnustada Mondo vaimsele tervisele suunatud projekte Ukrainas,» lisas minister.

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstetakse esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse.

Läänemetsa sõnul näitavad tänavused kodanikupäeva aumärgi saajad kodanikuühiskonda selle mitmekesisuses.