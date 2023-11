Kuna sündmuskohal oli tee väga libe ning libeduseoht on hetkel üle Eesti, tuletab liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss meelde, et liikluses tuleb olla eriti tähelepanelik. Selleks, et kõik jõuaksid turvaliselt sihtkohta tuleb varuda aega, sõita aeglasemalt ning vältida ohtlikke manöövreid.